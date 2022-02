Covid: in Danimarca da oggi via tutte le ristrizioni. Oms: prematuro cantare vittoria

Covid: la Danimarca revoca da oggi tutte le restrizioni imposte dalla quarta ondata di coronavirus, nella convinzione che la variante Omicron non implichi un «pericolo», nonostante gli alti livelli di incidenza. Da oggi non è più obbligatorio indossare le mascherine al chiuso, decadono le restrizioni nel campo della ristorazione e della vita culturale e sociale e riaprono le discoteche. Il Covid-19 non è più considerato una «malattia critica» e, pertanto, vengono rimosse le restrizioni anche per i grandi eventi.

La Danimarca diventa così il primo Paese dell’Unione Europea a revocare tutte le misure contro la pandemia, come accaduto lo scorso settembre, anche se pochi mesi dopo ha iniziato a reintrodurle a causa della diffusione di Omicron.

L'Oms avverte: "prematuro" cantare vittoria

E’ «prematuro» cantare vittoria nella lotta contro il Covid: lo ha sottolineato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ricordando che «questo virus è pericoloso e continua a evolvere sotto i nostri stessi occhi».

