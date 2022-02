Tensioni Kiev-Mosca, la Cia teme un attacco russo a Ucraina nella settimana prossima

La Cia ritiene che l’attacco russo all’Ucraina potrebbe essere sferrato la settimana prossima. È quello che scrive der Spiegel, secondo cui gli americani avrebbero avvertito gli alleati di ritenere che l’aggressione militare potrebbe avvenire mercoledì 16 febbraio. Secondo le informazioni del magazine tedesco, i servizi americani e i militari Usa avrebbero informato il governo tedesco e altri Stati della Nato nel corso della giornata di oggi. Secondo diversi diplomatici e militari, i servizi avrebbero fornito diversi dettagli. «Sarebbero state descritte le rotte concrete dell’invasione russa, le singole unità russe e i compiti che dovrebbero assumere. Come data per una possibile inizio dell’invasione viene indicato il 16 febbraio», si legge su Spiegel. A Berlino si ritiene tuttavia di non poter valutare se si vada effettivamente verso un attacco imminente: un’aggressione militare a metà febbraio era data per plausibile già da tempo, continua il magazine. «Insider ritengono anche possibile che gli Usa abbiano diramato le informazioni per silurare i piani di attacco della Russia», conclude.

Intanto, gli Stati Uniti stanno inviando altre 3 mila truppe da combattimento in Polonia in aggiunta alle 1.700 già di stanza nel Paese europeo, a fronte del crescente rischio di un’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina. Lo hanno riferito fonti del Pentagono all’Associated Press. Le truppe partiranno da Fort Bragg nei prossimi giorni e arriveranno in Polonia all’inizio della settimana prossima.

La diplomazia, nel frattempo, continua a lavorare. Il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Joe Biden avranno un colloquio telefonico domani, su iniziativa degli Usa. Lo annuncia il Cremlino, citato dalla Tass. «La parte americana ha chiesto un colloquio con il presidente Putin e i due presidenti si parleranno domani sera», ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. «La richiesta - ha aggiunto - è stata preceduta da una lettera da parte americana».

