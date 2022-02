Lite per i voti bassi finisce in tragedia: 15enne massacra i genitori e il fratello di 10 anni

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato a Elche (Spagna) perchè ritenuto il presunto autore dell’omicidio dei suoi genitori e del fratello di 10 anni, dopo una discussione a causa dei voti bassi. Lo ha reso noto la Polizia. Il triplice omicidio è avvenuto in un’abitazione nel quartiere di Algoda, nel comune di Elche. Le vicende potrebbero aver avuto origine, secondo le prime ipotesi, dopo una forte lite tra il giovane e la madre, che aveva staccato il Wi-Fi al ragazzino che si era rifiutato di svolgere compiti.

Il quindicenne ha quindi preso un fucile e ha ucciso la madre. Ha poi sparato anche a suo fratello e suo padre con la stessa. A quanto pare, il presunto assassino ha vissuto con i tre corpi per alcuni giorni finchè non ha confessato i fatti, nella giornata di venerdì, ai parenti che gli hanno chiesto dell’assenza dei suoi genitori.

