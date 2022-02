Crisi Ucraina, diplomazia ancora in gioco. Il Papa: "Sforzo per la pace". Polonia: accoglieremo i rifugiati

C'è ancora tempo per una soluzione diplomatica alla crisi ucraina, ma si sta assottigliando. Lo ha dichiarato il portavoce del Pentagono John Kirby, intervistato da Fox News.

«Abbiamo detto, e crediamo ancora oggi, che ci sia ancora tempo e spazio per un percorso diplomatico», ha ribadito, «pensiamo ancora che ci sia un modo pacifico per evitare una guerra in Ucraina», ha aggiunto dicendo di «non poter confermare» la data del 16 febbraio come quella per l’avvio di un’operazione russa in Ucraina, secondo quanto riportato da alcuni media.

Alla domanda se gli sforzi diplomatici in corso non siano gli «ultimi tentativi disperati» per trovare una soluzione, Kirby ha risposto: «Non lo so, ma sicuramente riconosciamo che il tempo sembra ridursi e questo è causa di preoccupazione per tutti». E aggiunge: «Non ci sono motivi di ottimismo» dopo la telefonata fra il presidente americano Joe Biden e il suo omologo russo Vladimir Putin. «Non è un segnale che le cose si stanno muovendo nella giusta direzione. Non è un segnale che Putin abbia intenzione di procedere con una de-escalation e non è certo un segnale di un suo impegno a una strada diplomatica andando avanti», mette in evidenza Kirby, rispondendo a chi gli chiedeva della mancanza di un cambio fondamentale di direzione dopo la telefonata fra Biden e Putin. Comunque, gli Stati Uniti non considerano la possibilità di varare sanzioni «preventive» contro la Russia per la crisi ucraina. «Se le usi prima che venga compiuta l’aggressione o la trasgressione, perdono il loro effetto deterrente», ha detto Kirby. «Se punisci qualcuno per qualcosa che non ha ancora fatto, allora potrebbe anche andare avanti e farlo», ha spiegato, «crediamo quindi che ci sia un effetto deterrente finchè le teniamo come riserva, e siamo stati molto chiari con la comunità internazionale e con il presidente russo Vladimir Putin sulla gravità delle conseguenze economiche che potrebbero comportare». Intanto, Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrà un colloquio con il presidente Usa Joe Biden «nelle prossime ore». Lo fa sapere la presidenza di Kiev.

Polonia pronta a ospitare rifugiati

La Polonia si sta preparando a «vari scenari», tra cui il possibile afflusso di rifugiati ucraini, in caso la Russia dovesse attaccare l’Ucraina. Lo ha twittato il ministro degli Interni polacco Mariusz Kaminski. «E' ovvio che a causa della situazione in Ucraina ci stiamo preparando a vari scenari. Uno di questi sono le azioni relative al possibile afflusso di rifugiati dall’Ucraina che, a causa di un possibile conflitto, potrebbero cercare un rifugio sicuro nel nostro Paese», ha affermato Kaminski. Israele, invece, sta verificando la possibilità «di far uscire dalla Ucraina gli israeliani e gli ebrei del Paese anche via terra attraverso Polonia, Ungheria, Romania, Slovacchia e Moldova». Lo ha detto il ministro degli esteri Yair Lapid citato dai media dopo aver sostenuto che Israele si prepara alla possibilità «che i cieli dell’Ucraina siano chiusi e i voli annullati». «Il tempo stringe - ha insistito - la finestra si può chiudere». Secondo i media, una «seconda rappresentanza diplomatica israeliana potrebbe essere aperta a Leopoli nell’Ucraina occidentale proprio per gestire la situazione e i contatti con quei paesi sono già in corso.

In allerta pure gli aerei

Pur assicurando che lo spazio aereo ucraino rimane aperto, le autorità competenti in materia di aviazione a Kiev hanno messo in guardia le compagnie aeree dal volare sulle acque aperte del Mar Nero, definendo la zona «potenzialmente pericolosa» da domani fino al 19 febbraio. «A partire da domani, si consiglia alle compagnie aeree di non effettuare voli per un certo periodo su questa zona, e di pianificare in anticipo rotte migliori, tenendo conto della situazione attuale», si legge in un comunicato della UkSATSE, l’azienda statale responsabile dei servizi del traffico aereo ucraino. Nella nota, pubblicata sui social, si sottolinea che «tale raccomandazione non blocca i voli nel Mar Nero e nel Mar d’Azov». «Lo spazio aereo sul territorio dell’Ucraina è aperto e disponibile per la pianificazione di volo. La sicurezza dei voli è garantita al livello adeguato in conformità con le norme e gli standard internazionali», ha spiegato Andriy Yarmak, direttore di UkSATSE.

La preghiera di papa Francesco

Una preghiera, ancora più che un appello. L’invocazione 'in extremis' del Papa perché si eviti la guerra in Ucraina è rivolta direttamente alle parti. «Le notizie che giungono dall’Ucraina sono molto preoccupanti - dice Francesco all’Angelus in Piazza San Pietro - Affido all’intercessione della Vergine Maria e alla coscienza dei responsabili politici ogni sforzo per la pace». E aggiunge, rivolto ai fedeli, invitando ad alcuni istanti di raccoglimento: «Preghiamo in silenzio». Poche parole, ma di intensità straordinaria e dal sapore storico, quelle pronunciate dal Pontefice quasi in ginocchio, con la coscienza di essere ormai sull'orlo di un abisso. Francesco in questi anni è stato tra i leader globali quello che si è più speso contro il conflitto in Ucraina, con decine di appelli riguardanti anche il dramma umanitario, incessanti riferimenti nei messaggi 'Urbi et Orbi', e anche con una Giornata mondiale di preghiera il 26 gennaio scorso. Davanti a una guerra ormai pronosticata 'alla vigilia' e dagli esiti imprevedibili, e che ancora nell’udienza generale di mercoledì aveva definito «una pazzia», la sua «preoccupazione» è giunta al limite. E la sua voce si unisce a quella della Chiesa greco-cattolica ucraina, che continua il suo pressing sull'«irragionevolezza» di un conflitto in questo momento, dopo «otto anni di guerra ibrida» che hanno già prodotto «due milioni di sfollati interni» e «14mila persone uccise», ha ricordato il capo delle relazioni esterne, arcivescovo Borys Gudziak. Ieri sera, anche il rappresentante diplomatico del Pontefice a Kiev, il nunzio apostolico mons. Visvaldas Kulbokas, ha ripetuto «a tutti che chi causa guerra oppure chi non si impegna a proteggere la pace non ha diritto a chiamarsi cristiano».

I raduni degli immigrati ucraini

Intanto oggi, in un clima di tensione e di attesa, i fedeli cattolici di rito bizantino si sono riuniti a Roma nella Basilica di Santa Sofia, la cosiddetta «chiesa degli ucraini», per la messa domenicale celebrata dal rettore don Marco Yaroslav Semehen, alcuni di loro bollando anche «l'assurdità» di una guerra. E con un «No alla guerra, Europa e Stati Uniti si mobilitino per fermare l’escalation militare», un centinaio di immigrati di nazionalità ucraina si è ritrovato stamane in Piazza Garibaldi, a Napoli, nei pressi della stazione ferroviaria centrale, per chiedere la massima solidarietà internazionale nei confronti del loro Paese. Oksana, 45 anni, che lavora in provincia di Napoli come collaboratrice domestica, riferisce di aver sentito i propri familiari in patria e racconta «un clima di profonda angoscia, ormai da un momento all’altro si teme l’invasione della Russia e il sanguinoso conflitto che ne deriverebbe». Prima della manifestazione i fedeli ucraini si sono ritrovati in preghiera nella chiesa di Via dei Tribunali, uno dei loro abituali punti di aggregazione, per invocare la pace ripetendo le parole pronunciate dal Papa contro la guerra negli ultimi giorni.

Wallace e l'accostamento con Monaco nel 1938

«C'è profumo di Monaco nell’aria». Fuor di metafora, Vladimir Putin sta provando a beffare l'Occidente un po' come fece Adolf Hitler nel 1938. L'accostamento è provocatorio, e infatti le reazioni sono state immediate, a partire proprio dai diretti interessati, gli ucraini. Ma le dichiarazioni del segretario alla Difesa britannico Ben Wallace al Sunday Times riflettono un timore crescente nelle cancelliere atlantiche: le concessioni a Mosca pur di scongiurare il conflitto rischiano di tradursi in una resa di fatto. Proprio come accadde alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, quando alla Conferenza di Monaco di Baviera, spinta proprio dal premier britannico Neville Chamberlain nella speranza di evitare l’escalation militare, Regno Unito e Francia acconsentirono all’annessione al Reich dei Sudeti, allora territorio della Cecoslovacchia, rivendicato dal regime nazista su basi etnico-linguistiche. «C'è un’atmosfera che ricorda Monaco in alcuni Paesi occidentali», ha detto Wallace, evocando un nuova capitolazione in nome dell’appeasement. «Ciò che preoccupa - ha sottolineato il ministro britannico, reduce da una visita venerdì a Mosca - è che nonostante l’aumento degli sforzi diplomatici, il potenziamento militare è continuato. Non si è fermato, è continuato», e l’invasione potrebbe avvenire «in qualsiasi momento». Il primo a reagire al paragone è stato proprio l’ambasciatore ucraino nel Regno Unito, Vadim Pristaïko. «Non è il momento migliore per offendere i nostri partner nel mondo, ricordando questo atto che non ha portato la pace ma il contrario», ha detto il diplomatico alla Bbc. «C'è panico ovunque, non solo nell’animo della gente ma anche nei mercati finanziari». E questo, ha aggiunto, «nuoce all’economia ucraina più o meno come le persone che lasciano le ambasciate».

© Riproduzione riservata