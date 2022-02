Strage in Indonesia, travolti dalle onde mentre meditavano: 10 morti

Almeno 10 indonesiani sono morti travolti dalle onde mentre meditavano sulla spiaggia di Payangan, a Java, poco dopo la mezzanotte. Altre 12 persone sono state tratte in salvo, un uomo di 40 anni è disperso. «Erano troppo vicini al mare e non sono riusciti a salvarsi quando è salita la marea», ha spiegato il capo della polizia locale Hery Purnomo. Non è chiaro a quale tipo di rituale stessero partecipando, ma il guru che lo stava guidando sarà interrogato. La spiaggia dove si svolgeva la meditazione, riportano i media locali, è solitamente chiusa e sorvegliata di notte ma il gruppo in qualche modo è riuscito a entrare nonostante l’allerta delle autorità sul rischio di alta marea. L’alta marea e le onde forti sono fenomeni frequenti sulle spiagge indonesiane, dove spesso mancano le misure di sicurezza. L'anno scorso due turisti locali sono morti dopo essere stati travolti dalle onde su una spiaggia nel distretto di Malang, a Java. La stessa sorte è toccata nel 2019 a cinque persone in vacanza a Lampung.

© Riproduzione riservata