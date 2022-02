Venti di guerra: via personale Usa da Kiev. Vietato lasciare il Paese per i deputati ucraini. Polonia: accoglieremo i rifugiati

Gli Stati Uniti ritireranno tutto il loro personale da Kiev nelle prossime 24 o 48 ore. Lo riferisce la Cbs on Twitter, senza fornire ulteriori dettagli. Ieri la testata ucraina European Pravda aveva affermato che l’incaricato d’affari americano, Kristina Kvien, e altri diplomatici statunitensi avevano iniziato a spostarsi da Kiev a L’vov. In precedenza il consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, aveva affermato che le autorità Usa erano pronte a ordinare a tutti i diplomatici americani di abbandonare la capitale ucraina a fronte della minaccia di un’invasione russa.

La rivelazione del deputato Rabinovich

Vadim Rabinovich, deputato ucraino ed esponente di spicco dell’opposizione filorussa, ha sostenuto su Facebook che ai parlamentari ucraini è stato vietato da mezzanotte di lasciare il Paese e ha messo in dubbio la legalità e la costituzionalità del presunto provvedimento. In precedenza, Oleksandr Kachura, un deputato della fazione filo-presidenziale, aveva riferito ai suoi compagni di partito che ai parlamentari era stato semplicemente consigliato di non lasciare il Paese, riporta l’agenzia Tass.

Diplomazia al lavoro

C'è ancora tempo per una soluzione diplomatica alla crisi ucraina, ma si sta assottigliando. Lo ha dichiarato il portavoce del Pentagono John Kirby, intervistato da Fox News.

«Abbiamo detto, e crediamo ancora oggi, che ci sia ancora tempo e spazio per un percorso diplomatico», ha ribadito, «pensiamo ancora che ci sia un modo pacifico per evitare una guerra in Ucraina», ha aggiunto dicendo di «non poter confermare» la data del 16 febbraio come quella per l’avvio di un’operazione russa in Ucraina, secondo quanto riportato da alcuni media.

Alla domanda se gli sforzi diplomatici in corso non siano gli «ultimi tentativi disperati» per trovare una soluzione, Kirby ha risposto: «Non lo so, ma sicuramente riconosciamo che il tempo sembra ridursi e questo è causa di preoccupazione per tutti». E aggiunge: «Non ci sono motivi di ottimismo» dopo la telefonata fra il presidente americano Joe Biden e il suo omologo russo Vladimir Putin. «Non è un segnale che le cose si stanno muovendo nella giusta direzione. Non è un segnale che Putin abbia intenzione di procedere con una de-escalation e non è certo un segnale di un suo impegno a una strada diplomatica andando avanti», mette in evidenza Kirby, rispondendo a chi gli chiedeva della mancanza di un cambio fondamentale di direzione dopo la telefonata fra Biden e Putin. Comunque, gli Stati Uniti non considerano la possibilità di varare sanzioni «preventive» contro la Russia per la crisi ucraina. «Se le usi prima che venga compiuta l’aggressione o la trasgressione, perdono il loro effetto deterrente», ha detto Kirby. «Se punisci qualcuno per qualcosa che non ha ancora fatto, allora potrebbe anche andare avanti e farlo», ha spiegato, «crediamo quindi che ci sia un effetto deterrente finchè le teniamo come riserva, e siamo stati molto chiari con la comunità internazionale e con il presidente russo Vladimir Putin sulla gravità delle conseguenze economiche che potrebbero comportare».

Kiev chiede riunione Osce entro 48 ore su sicurezza

L’Ucraina, domenica, ha chiesto «un incontro con la Russia e tutti gli Stati membri dell’Osce entro 48 ore per discutere il suo rafforzamento e ridispiegamento militare ai confini e nella temporaneamente occupata Crimea». Lo ha annunciato su Twitter il ministro degli Esteri uranio, Dmytro Kuleba. La mossa arriva dopo che la Russia ha mancato la scadenza per rispondere, entro oggi e secondo il Documento di Vienna, alle richieste ucraine di chiarire «le sue inusuali attività militari». Ora, secondo il protocollo, spetta alla presidenza polacca dell’Osce convocare una riunione entro le prossime 48 ore. «Se la Russia è seria quando parla del principio dell’indivisibilità della sicurezza nello spazio Osce, allora deve adempiere ai suoi impegni per la trasparenza in ambito militare, al fine di allentare le tensioni e aumentare la sicurezza per tutti», ha poi sottolineato Kuleba.

Polonia pronta a ospitare rifugiati

La Polonia si sta preparando a «vari scenari», tra cui il possibile afflusso di rifugiati ucraini, in caso la Russia dovesse attaccare l’Ucraina. Lo ha twittato il ministro degli Interni polacco Mariusz Kaminski. «E' ovvio che a causa della situazione in Ucraina ci stiamo preparando a vari scenari. Uno di questi sono le azioni relative al possibile afflusso di rifugiati dall’Ucraina che, a causa di un possibile conflitto, potrebbero cercare un rifugio sicuro nel nostro Paese», ha affermato Kaminski. Israele, invece, sta verificando la possibilità «di far uscire dalla Ucraina gli israeliani e gli ebrei del Paese anche via terra attraverso Polonia, Ungheria, Romania, Slovacchia e Moldova». Lo ha detto il ministro degli esteri Yair Lapid citato dai media dopo aver sostenuto che Israele si prepara alla possibilità «che i cieli dell’Ucraina siano chiusi e i voli annullati». «Il tempo stringe - ha insistito - la finestra si può chiudere». Secondo i media, una «seconda rappresentanza diplomatica israeliana potrebbe essere aperta a Leopoli nell’Ucraina occidentale proprio per gestire la situazione e i contatti con quei paesi sono già in corso.

