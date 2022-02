Ucraina: "Drammatica accelerazione truppe russe". Zelensky: "L'attacco avverrà mercoledì 16"

C'è stata «un’accelerazione drammatica» nel dispiegamento di forze russe al confine con l'Ucraina. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, invitando «tutti gli americani ancora in Ucraina a lasciare il Paese immediatamente». Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha annunciato lo spostamento temporaneo di tutta l'ambasciata americana da Kiev a Leopoli. Intanto Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato informato che il giorno dell’attacco russo sarà mercoledì 16 febbraio. Lo riferisce la Cnn in una breaking news.

«Una parte delle esercitazioni delle forze armate russe si sta concludendo, un’altra sarà completata nel prossimo futuro». Eppure le parole del ministro della Difesa russo Serghei Shoigu facevano sperare in un alleggerimento della pressione ai confini con l’Ucraina, dove Mosca schiera 147.000 militari, secondo il think tank Center for Defense Strategies. Sommando le forze in Russia, in Bielorussia e nei territori occupati dell’Ucraina orientale e della Crimea, si calcola che siano 87 i gruppi tattici schierati, per un totale appunto di quasi 150.000 militari, compreso il personale aereo e navale. Secondo diversi osservatori, le truppe di terra comprenderebbero circa 100.000 soldati lungo la frontiera russa e altri 30.000 lungo il confine con la Bielorussia, dove le truppe di Mosca hanno cominciato manovre congiunte il 10 febbraio. Ma già da diverso tempo, si sottolinea in un’analisi pubblicata dal Congressional Research Service, i russi hanno rafforzato la loro presenza in modo strutturale nelle regioni verso la frontiera con l’Ucraina. Già dal 2014, quando furono creati due nuove armate interarmi (Combined Arms Army, o CAA) nel distretto militare occidentale: la 20/a con base a Voronezh e l’8/a con base a Rostov sul Don e Novocherkassk.

Quest’ultima avrebbe anche il compito di coordinare le attività delle milizie separatiste filo-russe della regione del Donbass. Negli ultimi mesi notizie dei media hanno documentato lo spostamento di equipaggiamenti e unità militari (compresi batterie di missili a corto raggio Iskander-M) dalla 41/a CAA, di stanza nel Distretto militare centrale con base a Novosibirsk, in Siberia, verso Yelnya, in territorio russo ma lungo il confine con la Bielorussia, a nord dell’Ucraina. A partire da dicembre diversi analisti hanno segnalato lo spostamento di unità della 1/a armata corazzata, di stanza alle porte di Mosca, e della 6/a CAA, con base vicino a San Pietroburgo, verso aree vicino a Voronezh, a nord-est del confine ucraino. A partire dall’inizio di gennaio, inoltre, la Russia ha cominciato a trasportare in Bielorussia - quindi a nord dell’Ucraina - truppe dal Distretto militare orientale e la 155/a Brigata di fanteria navale, missili Iskander-M e unità di artiglieria. Il tutto per dare vita a esercitazioni congiunte con le forze bielorusse, che dovrebbero concludersi il 20 febbraio. Alle manovre partecipano anche sistemi difensivi strategici come gli S-300 e gli S-400 e aerei da caccia Su-35S. Diversi esperti hanno anche segnalato lo spostamento in Bielorussia e nella Crimea occupata di forze aviotrasportate, che nel caso di un attacco all’Ucraina svolgerebbero un ruolo cruciale insieme alle forze speciali, le cosiddette Spetsnaz, e la fanteria della Marina. Alcuni media parlano dello schieramento verso l’Ucraina di soldati della Rosgvardiya, la Guardia nazionale, cruciali in caso di conflitto per garantire la sicurezza nelle retrovie e reprimere eventuali operazioni di insorti. Per quanto riguarda il Mar Nero, il Center for Defence Strategies indica un rafforzamento delle capacità della flotta russa da parte delle navi della flotta del Pacifico e del Nord: dal 9 febbraio ci sono 12 grandi navi da sbarco di tutte le flotte della Federazione Russa. E si stima che due brigate di truppe da sbarco possano essere caricate su queste navi. Fino a 4.000 soldati e 250 veicoli blindati, che rappresenterebbero "una minaccia per la costa ucraina del Mar Nero, in particolare nella regione di Kherson».

