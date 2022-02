Bimba scomparsa trovata viva tre anni dopo: la nascondevano in un sottoscala

Una bambina dichiarata scomparsa nel 2019 è stata trovata nascosta in un sottoscala dagli agenti durante una perquisizione una casa nella Hudson Valley di New York. La piccola, trovata in buona salute lunedì sera in una casa di Saugerties a circa 210 chilometri a est di Cayuga Heights, dove era stata dichiarata scomparsa nel luglio 2019, quando aveva 4 anni.

La polizia ha dichiarato che inizialmente sospettava che fosse stata rapita dai suoi genitori non affidatari. Gli agenti che hanno eseguito un mandato di perquisizione l’hanno trovata con la madre non affidataria in un nascondiglio freddo, umido e improvvisato in un sottoscala del seminterrato dopo circa un'ora di ricerche. Hanno intravisto per la prima volta i piedi della bambina dopo aver rimosso alcuni gradini di legno, secondo la polizia.

I paramedici hanno riscontrato che la ragazza godeva di buona salute. È stata consegnata al suo tutore legale ed ha riabbracciato la sorella maggiore. I genitori non affidatari e una terza persona sono stati citati in giudizio con l'accusa di “interferenza con la custodia” e per aver messo in pericolo il benessere della bambina.

