Ucraina, allarme degli Stati Uniti all'Onu: l'invasione russa è imminente. Mosca espelle vice ambasciatore Usa

«Le prove sul campo dicono che la Russia si sta muovendo verso un’imminente invasione. Si tratta di un momento cruciale». Lo ha detto l’ambasciatore americano alle Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, parlando alla stampa.

Intanto, il vice ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca Bart Gorman è stato espulso dalla Russia. Lo rende noto la Tass.

Biden, pensiamo Russia prepari azione sotto falsa bandiera

Il rischio di un’invasione russa dell’Ucraina è "molto elevato": lo afferma il presidente Usa Joe Biden. «Abbiamo ragione di credere che la Russia - ha aggiunto - stia preparando un’operazione sotto «falsa bandiera» in Ucraina.

Mosca pubblica le risposte inviate agli Usa, 11 pagine

La Russia si dice "pronta al dialogo" con l’Occidente nelle 11 pagine inviate agli Stati Uniti ma sottolinea che «le linee rosse e gli interessi strategici» sul fronte della sicurezza che aveva posto "sono stati ignorati": "Questo è inaccettabile», è la posizione del ministero degli Esteri di Mosca, che rileva come «da Usa e Nato non siano arrivate risposte costruttive» alle sue esigenze. Lo riferisce la Tass.

Nel documento Mosca rileva che «la parte americana non ha dato una risposta costruttiva agli elementi di base della bozza di trattato con gli Usa, preparata dalla parte russa, sulle garanzie di sicurezza».

«In assenza della disponibilità da parte americana a concordare garanzie giuridicamente vincolanti della nostra sicurezza, la Russia sarà costretta a rispondere, anche attuando misure di natura tecnico-miliatre», si legge nel testo, come riporta il quotidiano russo Kommersant. Il documento è stato consegnato all’ambasciatore americano a Mosca, John Sullivan.

Mosca ribadisce: vie le forze Usa dall'Est Europa

La Russia ha ribadito la richiesta del ritiro delle forze Usa dall’Europa dell’Est ma ha anche ribadito la sua disponibilità al dialogo per una nuova architettura di sicurezza.

Il documento, redatto dal ministero degli Esteri in 10 pagine, ricorda le parole del presidente Vladimir Putin, il quale - dopo i colloqui col leader francese Emmanuel Macron - ha detto che Mosca è aperta al dialogo e sollecita i partner a «studiare condizioni di sicurezza stabili e paritarie per tutti i partecipanti della comunità internazionale».

Allo stesso tempo, Mosca ha insisto sul «ritiro di tutte le forze armate e le armi statunitensi in Europa centrale e orientale e nei Paesi baltici. Siamo pronti a discutere questo argomento nell’ambito del progetto di trattato russo» con gli Usa già presentato a Washington.

