Afghanistan: è morto il bimbo di nove anni caduto nel pozzo

Il bambino di nove anni intrappolato nel pozzo in Afghanistan è morto: lo hanno annunciato funzionari talebani.

A nulla è valsa la corsa contro il tempo per salvarlo. Il bambino si chiamava Haidar ed era rimasto intrappolato più o meno a 10 metri, in un pozzo profondo in tutto 25 metri, in un remoto villaggio nel Sud del Paese, come ha riportato Al Jazeera. In un video, le urla strazianti del padre "stai bene figlio mio? Parla con me e non piangere, stiamo lavorando per farti uscire". E la risposta del piccolo risponde con voce dolente: "Ok, continuerò a parlarti".

Haidar «ci ha lasciato per sempre», ha twittato Anas Haqqani, ai vertici del ministero dell’Interno. «Questo è un altro giorno di lutto e dolore per il nostro Paese», ha aggiunto.

Le operazioni di scavo e soccorso nel villaggio di Shokak, nella provincia di Zabul, arrivano meno di due settimane dopo la tragica vicenda del piccolo Rayan in Marocco, estratto morto dopo cinque giorni.

© Riproduzione riservata