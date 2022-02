Assalto Capitol Hill, respinta istanza Trump archiviare cause

Nuovi guai per Donald Trump: un giudice federale ha respinto la sua richiesta di archiviare varie denunce in cui è accusato di avere la responsabilità legale del violento attacco al Congresso. Secondo Amit Mehta, un giudice nominato da Barack Obama, le prove suggeriscono che l’allora presidente riunì la folla e le ordinò di marciare sul Capitol pur conoscendo i rischi di violenza. Il giudice mette sotto accusa anche il tweet con cui Trump attaccò Mike Pence dopo averlo indicato come l’ultima linea di difesa contro quelle che riteneva falsamente elezioni rubate. «E' ragionevole desumere che il presidente avesse capito l'impatto del suo tweet», scrive. Pence, che intendeva certificare la vittoria di Joe Biden rifiutandosi di ribaltare l’esito del voto, fu costretto a mettersi al sicuro per sfuggire alla rabbia dei fan di Trump che assaltarono il Campidoglio.

