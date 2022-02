Scoperto il primo asteroide con 3 lune: nuovo mistero nello spazio

Avvistato il primo sistema mai osservato formato da un asteroide e 3 lune: l’asteroide, chiamato 130 Elektra, era stato scoperto nel 1873, ma solo con il passare degli anni si è stati in grado di scorgere anche i 3 satelliti che gli orbitano attorno. La scoperta, pubblicata su The Astrophysical Journal Letters da un gruppo di ricercatori guidato dall’Istituto Nazionale di Ricerca Astronomica della Thailandia, è stata resa possibile grazie all’utilizzo di nuove tecniche che hanno "pulito" le immagini ottenute con il Very Large Telescope dello European Southern Observatory (Eso).

Non è una novità per un asteroide il fatto di viaggiare insieme a compagni più piccoli, ma è estremamente raro individuarli: degli oltre 1 milione e 100 mila asteroidi conosciuti, solo per circa 150 sono state avvistate delle lune. Gli asteroidi, infatti, sono oggetti piccoli e molto poco luminosi, quindi riuscire a vedere anche eventuali satelliti - ancora più piccoli e oscuri - è un’impresa ardua. 130 Elektra (del diametro di circa 260 km) è stato scoperto nella cintura di asteroidi tra Marte e Giove nel 1873, ma ci sono voluti 130 anni per avvistare la prima luna, che orbita ad una distanza di 1.300 km dal suo fratello maggiore.

Il secondo satellite - con un orbita di 500 km - è stato osservato nel 2014 ed ora si aggiunge il terzo: l'ultimo arrivato ha un diametro di soli 1,6 km e orbita vicinissimo all’asteroide, a circa 340 km. Per individuarlo, i ricercatori guidati da Anthony Berdeu hanno esaminato i dati ottenuti grazie a Sphere, uno strumento montato sul Very Large Telescope dell’Eso, e li hanno ripuliti dalle distorsioni, dalle interferenze e dall’alone luminoso dell’asteroide, che impedivano di vedere la terza luna. «La scoperta getta un po' di luce sulla comprensione di questi fenomeni», affermano i ricercatori. Restano tuttavia ancora molte incognite sulle modalità di formazione di un sistema così affollato: i satelliti potrebbero essere nati a partire dalla polvere emessa dall’asteroide o da frammenti causati da impatti, oppure potrebbero essere stati catturati dal campo gravitazionale dell’asteroide durante il suo percorso.

