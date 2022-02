Tormentato da un bullo si uccide a 12 anni. I genitori: insegnate la gentilezza ai vostri figli

Due genitori distrutti dal dolore hanno condiviso la loro tragica vicenda dopo che il figlio di 12 anni si è tolto la vita, a seguito di quella che hanno descritto come una campagna di bullismo durata un anno. La madre e il padre di Drayke Hardman, Andy e Samie, hanno postato le sue foto sui social media dicendo che ha posto fine alla sua vita dopo un anno di violenze psicologiche da parte di un compagno di scuola.

Mamma Samie ha ricordato sui social il suo "bel ragazzo" aggiungendo che il suo "cuore è in frantumi" e ha implorato i genitori di "tenere stretti i loro bambini" e di insegnare loro la gentilezza: solo così si potrà impedire che si ripetano tragedie come questa.

Gli amici di famiglia, di Tooele nello Utah, negli Usa, hanno avviato una campagna di crowdfunding per raccogliere fondi per i funerali di Drayke. E sul suo account Instagram Samie ha dichiarato: "Questo è il risultato del bullismo, il mio bel ragazzo stava combattendo una battaglia e nemmeno io sono stata in grado di salvarlo. È una sofferenza reale, silenziosa e non c'è assolutamente niente come genitore che puoi fare per cancellare questo dolore profondo. Non ci sono segni, solo parole offensive di altri che alla fine hanno portato via rubato il nostro Drayke da questo luogo crudele".

