Bimba di 6 anni cade in un pozzo di 15 metri, salvata dai soccorritori

Una bambina di sei anni è stata salvata dopo essere caduta in un pozzo di 15 metri negli Emirati Arabi Uniti. Lo riferiscono i quotidiani emiratini. L’incidente è avvenuto ieri a Dibba, nell’emirato di Fujairah, secondo quanto riferiscono le autorità, e ha subito riportato alla mente i due incidenti tragici che hanno coinvolto un bambino in Marocco e un altro in Afghanistan, entrambi morti dopo essere caduti in un pozzo. Fortunatamente la piccola è stata salvata dopo circa un’ora dalla caduta. Il salvataggio della bimba è stato ripreso da un video pubblicato dal ministero dell’Interno e mostra un soccorritore mentre scende nella strettoia del pozzo per raggiungere la piccola. Pochi minuti dopo, le immagini mostrano lo stesso soccorritore con in braccio la bimba, spaventata ma senza ferite gravi. E’ stata comunque trasportata in ospedale per un controllo.

