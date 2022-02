Crisi Russia-Ucraina, Trump: "Putin è un genio. Nessuna crisi con me al potere"

L’ex presidente americano Donald Trump ha definito «un genio» il presidente russo Vladimir Putin, dicendosi convinto che se ci fosse stato lui alla Casa Bianca, il capo del Cremlino non sarebbe stato una minaccia per l’Ucraina. «Conosco molto bene Vladimir Putin e durante l’amministrazione Trump non avrebbe mai fatto quello che sta facendo ora, assolutamente no!», ha affermato il tycoon americano, sottolineando che le tattiche del leader russo sono state «intelligenti» e che la crisi si sarebbe potuta evitare se fosse stata «gestita in maniera appropriata» dall’attuale presidente Usa, Joe Biden.

Intanto la Corte suprema ha formalmente respinto la richiesta di Donald Trump di bloccare l’accesso della commissione parlamentare sull'assalto al Congresso ai documenti della Casa Bianca legati alla vicenda. I giudici non hanno accolto il ricorso del tycoon contro la decisione di una corte di grado inferiore, che autorizzava l’accesso alle carte.

