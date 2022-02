Times: con la crisi ucraina si rischiano 5 milioni di rifugiati

Fa un effetto un po' straniante la prima pagina del "Times", che non solo non ha potuto riportare gli ultimi sviluppi della crisi ucraina ma ha anche scelto di ridimensionare lo spazio dedicato a questo tema, limitandolo a un colonnino di spalla con titolo su uno degli effetti di una guerra, i profughi: 5 milioni di persone potrebbero essere costrette ad abbandonare le loro case. Ma il titolo principale è per un servizio sui debiti che i giovani britannici debbono contrarre per pagarsi gli studi universitari: si stima che si tratti in media di 100.000 sterline a testa, una somma che a molti occorrerà una vita intera per restituire.

Si riproduce nel Regno Unito il problema che da decenni affligge gli americani meno abbienti ma decisi comunque a laurearsi per salire nella scala sociale. Nel listone in fascia alta, un titolo per l’abolizione dell’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi di traporto pubblici in Gran Bretagna. A completare il tenore involontariamente surreale di questa prima pagina, una grande foto della duchessa di Cambridge Kate, che fa gli onori di casa alla principessa Maria di Danimarca, entrambe sorridenti e molto eleganti.

