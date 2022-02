Ucraina, soldato-eroe si fa saltare in aria con il ponte per frenare l'avanzata dei russi

Lo stato maggiore ucraino, riporta di intensi combattimenti in Crimea. Qui un battaglione della marina ha incontrato i russi, e per fermare l’avanzata della colonna di carri armati, si decise di far saltare in aria il ponte stradale di Genichesky. Vitaliy Volodymyrovych Skakun, un ingegnere di un battaglione separato, si è offerto e dopo che il ponte è stato minato, non ha avuto il tempo di andarsene. Secondo i commilitoni, l'uomo si è messo in contatto con loro e ha detto che stava facendo saltare in aria il ponte. Immediatamente si è sentita un’esplosione ed è morto. La sua azione ha rallentato in modo significativo l’avanzata del nemico, consentendo all’unità ucraina di ridistribuire e organizzare la difesa.

© Riproduzione riservata