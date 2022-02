Wp: ecco i veri scopi di Putin e i limiti degli Usa. Grande minaccia alla sicurezza dell’Europa

Il presidente russo Vladimir Putin «rappresenta una delle più grandi minacce alla sicurezza per l’Europa dalla seconda guerra mondiale», la sua "invasione irredentista dell’Ucraina pone rischi significativi per il suo stesso Paese e solleva preoccupanti domande sulle sue ambizioni di portare Kiev al tallone": così il Washington Post ragiona sull'offensiva russa contro Kiev, che domina pressocché interamente la prima pagina.

Il leader di Mosca, scrive il giornale, «ha diversi obiettivi nel mirino: non solo rovesciare il leader ucraino Volodymyr Zelensky, ma anche garantire la capitolazione dell’Ucraina per farne una versione moderna di uno stato satellite in stile sovietico, come la vicina Bielorussia». Ma il conflitto ucraino serve anche a «rimodellare la sicurezza europea per adattarla a Mosca e a mettere in secondo piano le forze Nato attraverso la sua dimostrazione di forza militare». Il messaggio agli ucraini è che «la loro scelta non è tra Russia e Nato, ma tra Russia e distruzione».

Infine, «a livello globale, Putin cerca di comunicare ai partner statunitensi che Washington arriverà solo fino a un certo punto nel sostenerli contro le minacce esistenziali», ossia non interverrà militarmente.

La crisi, osserva il quotidiano in un altro articolo, mostra anche i limiti della capacità di reazione americana. Perchè, malgrado Biden sia profondo conoscitore della geopolitica europea e abbia «letto praticamente tutto quello che Putin ha scritto», deve prendere atto che «tutti i suoi sforzi diplomatici e le sue minacce economiche non sono stati in grado di impedire a un leader autoritario e determinato di invadere un Paese più debole». Il "Post" sottolinea, poi, la ricaduta dell’attacco russo sul partito repubblicano, in cui Trump appare «isolato» nella sua ammirazione per Putin, mentre altri esponenti di primo piano del Gop, compresi alcuni trumpiani, si sono affrettati a condannare con parole molto dure l’offensiva contro Kiev.

Resta spazio solo per un titolo non riguardante l’Ucraina, ed è sulla notizia che tre ex agenti di polizia di Minneapolis sono stati riconosciuti colpevoli di aver violato i diritti civili di George Floyd, l’afroamericano la cui morte durante l’arresto ha partorito il movimento Black lives matter.

