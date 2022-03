Anonymous: offline il sito dell'agenzia di stampa russa. Nessuno svuotamento dei conti correnti

Prosegue l'attacco informatico di Anonymous alla Russia. In queste ore l'organizzazione di hacker ha rivendicato un attacco al sito dell’agenzia di stampa ufficiale russa Ria. «Messo offline il sito Ria.ru, la più grande fonte di propaganda della Russia», scrive il gruppo It Army of Ukraine su Twitter. Il sito dell’agenzia al momento non risulta raggiungibile. Inoltre, Anonymous su Twitter definisce "disinformazione" la notizia per cui mira a svuotare i conti correnti dei russi con un’azione mirata il 3 marzo. «Questa è disinformazione. Se qualcuno ha intenzione di rubare i tuoi soldi sono gli stessi commissari a rubarli, non Anonymous. Agiamo gratuitamente perché siamo attivisti per attivisti», scrive il collettivo in un tweet in lingua polacca, rispondendo ad un sito che pubblicava lal notizia. Nelle scorse ore si erano diffusi video e messaggi che annunciavano il furto per il 3 marzo. Come scrive il profilo The Kyiv Independent anche il ministero della Trasformazione digitale ucraino ha smentito, affermando «che l’indirizzo del video attribuito ad hacker di Anonymous che minacciavano di prelevare denaro dai conti bancari dei russi se non avessero protestato contro Putin, si è rivelato falso».

