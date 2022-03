Barista italiano rapinato e ucciso a Chicago

Rapinato e ucciso mentre tornava a casa dal lavoro. Diego Damis, 41anni, italiano originario di Assisi, è stato accoltellato a Chicago, dove viveva dal 2015. L'aggressione venerdì scorso nei pressi di Hyde Park, al termine di una giornata di lavoro al The Cove Lounge, dove Diego era barista. Secondo quanto riportano i media locali, gli agenti di polizia lo hanno trovato morto intorno alle 8.38 del mattino. Inutile la corsa al Chicago Medical Center. Le indagini sono in corso e al momento non ci sarebbero persone fermate. La polizia di Chicago ipotizza una rapina finita in tragedia. Secondo quanto riferito anche dai familiari, quando Damis è stato soccorso in strada non aveva il portafogli. Il 41enne, intorno alle 6 della mattina, stava tornando a casa a piedi dopo aver lavorato al Cove Lounge.

Non tornerà in Umbria la salma di Diego Damis. La sorella Laura e il fratello Andrea partiranno per gli Stati Uniti dove sono in programma i funerali. Sarà poi cremato e tumulato a Chicago. Damis viveva e lavorava nella città americana dal 2015, anno in cui aveva deciso di trasferirsi partendo da Bagnaia, piccola frazione a 10 chilometri da Perugia dove abitava. A ricordare quel momento all’ANSA è un amico. «Quando sono arrivato a Bagnaia per vivere là - racconta il giornalista Mirko Loche -, Diego è stata una delle prime persone che ho conosciuto. Mi ha affittato il suo fondo e da quel momento è nata una bella amicizia anche perché quasi coetanei. Una persona con cui faceva molto piacere parlare e confrontarsi. Avevamo legato e nel 2015 mi disse che aveva deciso di andare oltreoceano per raggiungere sua mamma sudamericana che viveva a Chicago, per fare un’esperienza all’estero. In città si trovava molto bene». Anche nella vicina Castel del Piano, Diego era uno di casa. Chi lo conosceva bene, da circa 20 anni, è Riccardo Marchesi, gestore del circolo del paese alle porte di Perugia. «Ho avuto da sempre un rapporto speciale con lui e con la sua famiglia - sottolinea -, oltre che con quella dei cugini. Anche loro sempre in giro per il mondo. Un po' per la vicinanza con Bagnaia, un po' per condivisioni di lavoro e passioni. Era un ragazzo in gamba e con indole molto artistica ed estrosa, così come tutta la sua famiglia». Marchesi all’Ansa ricorda anche le sue passioni: «suonava il sassofono, amava la pittura e l’ho conosciuto come grande scacchista. Era un vero appassionato e bravissimo a giocare». "Era andato a Chicago per rifarsi una vita - conclude Marchesi - e dalle testimonianze che arrivano dall’America a quanto pare ha lasciato un buon ricordo anche lì».

