Inondazioni in Australia, ordine di evacuazione per 40.000 persone. Già 9 morti e 11 dispersi

Le autorità australiane hanno ordinato l’evacuazione di circa 40.000 persone a causa delle inondazioni sulla costa orientale, che hanno causato la morte di nove persone. Altre undici risultano ancora disperse. Le piogge torrenziali dall’inizio della settimana scorsa nelle regioni del Queensland e del Nuovo Galles del Sud hanno lasciato una scia di devastazione, i cui danni devono essere ancora quantificati, e hanno sommerso città come Brisbane, la terza più popolosa del paese, e la città di Gympie, così come Lismore, 600 km a nord di Sydney.

A Lismore, dove molti residenti hanno dovuto rifugiarsi per ore sui tetti delle loro case, così come in altre città della costa settentrionale del Nuovo Galles del Sud, ci sono stati 1.000 salvataggi, ha spiegato in conferenza stampa il capo del governo del Nuovo Galles del Sud Dominique Perrottet.

Entrando nel dettaglio delle devastazioni, Perrottet ha detto che ben 17 aree sono state dichiarate zone di disastro, e che sono stati emessi 26 ordini di evacuazione nei confronti di circa 40.000 persone, oltre a cinque allarmi di evacuazione, che riguardano altre 300.000 persone.

«In questo momento ci stiamo concentrando sul nord, ma molto rapidamente, come stiamo iniziando a vedere a Sydney, le piogge pesanti e gravi si stanno spostando verso sud», ha avvertito Perrottet, riferendosi alla previsione di forti piogge a partire da stasera nella città più popolosa dell’Australia.

