Yaryna e Sviatoslav, gli sposi in luna di miele che combattendo per l'Ucraina

Poche ore dopo il loro matrimonio, il primo giorno dell'invasione russa, Yaryna Arieva e Sviatoslav Fursin si sonO uniti alla lotta per proteggere il loro paese, l'Ucraina. La coppia, come racconta la Cnn, aveva organizzato le nozze per il prossimo maggio, ma si è affrettata a sposarsi a Kiev la scorsa settimana quando la Russia ha invaso il Paese.

Indossando giacche mimetiche e impugnando un fucile, i due sposi hanno spiegato a Don Lemon della CNN come trascorrono la luna di miele in una città sotto assedio e combattendo contro le truppe russe che hanno invaso la loro patria. "È difficile capire questa nuova realtà che stiamo vivendo", ha detto Yaryna Arieva, che è di Kiev.

“Nessuno qui crede che saremo sconfitti, nessuno qui sta piangendo. Tutti credono che vinceremo. È solo questione di tempo. Quindi, sono molto felice di vedere questa grande quantità di persone, davvero pronte a combattere. Essere pronti a uccidere per la loro terra. Non avendo dubbi sulla nostra vittoria in questa guerra", ha aggiunto.

Suo marito, Sviatoslav Fursin, è nato nella città occidentale di Lviv e ha spiegato che il suo "popolo vuole sempre essere libero. Queste persone sono pronte a combattere per la propria libertà". Andando in missione per combattere è sempre preoccupato per la sicurezza della sua famiglia - sua moglie, i suoi genitori e la sorella - ma ha aggiuinto che "farà di tutto per proteggerli".

