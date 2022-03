Transnistria, in Moldavia il prossimo obiettivo di Putin dopo l'invasione dell'Ucraina?

Le immagini televisive di un briefing tenuto ai membri del governo e ai generali bielorussi dal presidente Viktor Lukashenko sull'offensiva russa in Ucraina hanno provocato allarme in Moldavia, dove alcuni media hanno affermato che proprio questo Paese potrebbe essere il prossimo obiettivo delle truppe di Mosca. Nelle riprese, diffuse dal servizio stampa dello stesso Lukashenko attraverso Telegram, si vede il presidente mostrare una mappa dell’Ucraina divisa in quattro settori per spiegare il ruolo svolto finora da Minsk nel conflitto.

At today's security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM — Tadeusz Giczan ?? (@TadeuszGiczan) March 1, 2022

Nella stessa mappa, secondo l’interpretazione del giornalista bielorusso Tadeusz Gizcan, che ha condiviso il video su Twitter, si mostrerebbero truppe russe che si muovono verso la Moldavia. Si tratterebbe quindi, secondo Gizan, «di una vera mappa per l’invasione», che potrebbe avvenire una volta annessa l'Ucraina. In particolare, il timore è che il presidente russo Vladimir Putin possa pensare di annettere la autoproclamata Repubblica della Transnistria, ufficialmente sotto il controllo della Moldavia ma di fatto indipendente fin dal 1990, sebbene non sia riconosciuta da nessun Paese membro dell’Onu. Nel 2014, in seguito all’annessione della Crimea alla Russia, anche la Transnistria ha chiesto l’integrazione nel territorio russo. Durante il briefing, Lukashenko non fa alcun cenno ad eventuali piani per un attacco di Mosca alla Moldavia, limitandosi a spiegare il ruolo svolo dalla Bielorussia nelle prime ore dell’attacco russo all’Ucraina, nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Il presidente sottolinea in particolare che alcuni missili russi sono stati lanciati dal territorio bielorusso verso l’Ucraina, dopo che le forze armate di Minsk avevano segnalato agli alleati di Mosca l’avvicinamento di sistemi missilistici ucraini verso il confine.

