Usa, otto Stati contro Tiktok: può danneggiare i ragazzi

Una coalizione bipartisan di procuratori generali americani ha annunciato di avere aperto un’indagine su TikTok per capire se la mega piattaforma cinese può avere effetti negativi sulla salute mentale di adolescenti e bambini. L’indagine, annunciata in un comunicato stampa dall’ufficio del procuratore generale del Massachusetts, esaminerà se l'azienda abbia violato le leggi statali sulla protezione dei consumatori e messo a rischio gli utenti, soprattutto quelli più piccoli. Gli altri stati che partecipano all’inchiesta sono California, Florida, Kentucky, Nebraska, New Jersey, Tennessee e Vermont.

