Ucraina, si riattiva il "telefono rosso" tra Usa e Russia: per evitare un conflitto involontario

Il Pentagono ha stabilito un canale di comunicazione diretto con la difesa russa per evitare un conflitto involontario legato alla guerra in Ucraina. Un funzionario del Pentagono, citato dai media americani, ha spiegato che una «linea di de-conflitto» è stata stabilita l’1 marzo «con l’obiettivo di prevenire errori di calcolo, incidenti militari e una escalation».

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti lo aveva proposto alla controparte russa il 28 febbraio: «Abbiamo detto ai russi che riteniamo necessario un canale a livello operativo in modo da evitare errori di calcolo», ha detto a "Politico" un funzionario militare. Un possibile modello per tale canale di comunicazione, spiega la testata, è la linea stabilita dalle due potenze nucleari nel 2015 per prevenire scontri tra le loro truppe durante le operazioni in Siria.

Una scelta che ricorda la cosiddetta linea rossa della "guerra fredda", chiamata anche telefono rosso (in inglese Moscow-Washington hotline o, più comunemente red telephone) la linea di comunicazione diretta che storicamente ha collegato il Pentagono negli Usa e il Cremlino in Russia. Nonostante il nome "telefono rosso", la comunicazione è sempre avvenuta tramite testi, poiché il discorso parlato potrebbe creare fraintendimenti.

© Riproduzione riservata