Tatiana, ecco chi era la mamma ucraina uccisa dai russi con i suoi due figli a Kiev

La madre ucraina uccisa domenica insieme ai suoi due figli in un sobborgo di Kiev in Ucraina è stata identificata come Tatiana Perebeynos, un'operaia che non è fuggita prima perché si prendeva cura della madre malata. Lo scive il New York Post.

La donna, 43 anni, i suoi due figli Alise, 9 e Nikita, 18, e un uomo con cui stavano viaggiando sono stati uccisi quando le forze russe hanno sparato indiscriminatamente contro di loro mentre stavano fuggendo da Irpin. L'immagine della famiglia morta sul marciapiede ha creato scalpore e commozione in tutto il mondo e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso di dare la caccia e uccidere "ogni bastardo" responsabile della loro morte.

Andriy Dubcha, un giornalista ucraino che per primo ha pubblicato il filmato devastante del bombardamento che ha ucciso la famiglia, ha detto lunedì che Tatiana Perebeinis era di Donetsk ed era fuggita a Irpin nel 2014 quando è scoppiata la guerra nella regione orientale.

© Riproduzione riservata