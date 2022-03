Agguato al convoglio corazzato russo a Kiev, "ucciso il comandante Andrei Zakharov" - VIDEO

Si combatte a Kiev, per ora solo alla periferia, attaccata da Ovest ed Est. E a pochi chilometri dalla capitale c'è stata una sanguinosa imboscata tesa a un convoglio corazzato russo, un agguato di cui ci sono le immagini.

Sono state le forze armate ucraine a diffondere il video, che è stato girato dall’alto, probabilmente da un drone, in cui si vede l’esplosione dei carri armati russi diretti verso Kiev. E’ accaduto mercoledì a Brovary, alla periferia orientale della capitale, ma le immagini sono circolate solo oggi. Il convoglio procede in fila indiana lungo una strada ma poi si ferma. Bloccati in un collo di bottiglia, i carri armati raggruppati l’uno vicino all’altro, cominciano a subire esplosioni, perchè colpiti da artiglieria o incappati su mine.

Gli ucraini hanno anche intercettato le trasmissioni radio dei russi sul campo, che dicono di aver subito pesanti perdite; nell’agguato, secondo il ministero della Difesa ucraino, è morto anche il comandante del reggimento, il colonnello Andrei Zakharov.

Kiev si prepara da giorni all’arrivo dei blindati russi e, secondo il sindaco, Vitali Klitschko, metà della popolazione -che prima dell’invasione arrivava a 3,5 milioni di abitanti- ha già lasciato la città. Ma un’altra metà è rimasta. E il timore adesso è che il presidente russo, Vladimir Putin, possa scegliere di bombardare pesantemente la città, come del resto già fatto a Grozny, in Cecenia, per evitare il ripetersi di imboscate come quello registrato a Brovary. (AGI)

