Dramma in Norvegia, morti quattro marines Usa durante esercitazione. Recuperati i corpi

Sono stati recuperati i corpi dei quattro marines rimasti uccisi in Norvegia durante un’esercitazione Nato. I quattro stavano prendendo parte alle operazioni con un jet Mv-22B, quando il velivolo si è schiantato. Le cause restano, al momento, ancora sconosciute. Le vittime sono il capitano Matthew J. Tomkiewicz, 27 anni, dell’Indiana; il capitano Ross Reynolds, 27, del Massachusetts; il sergente James Speedy, 30 anni, Ohio, e il caporale Jacob Mooren, 24, del Kentucky. I corpi dei quattro militari rientreranno nelle prossime ore negli Stati Uniti.

Il primo ministro norvegese, Jonas Gahr Store, ha ricordato i quattro marines con un post su Twitter in cui ha parlato di «grande tristezza» e inviato le condoglianze ai familiari.

