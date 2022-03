E' Putin l'uomo più ricco del mondo? "Patrimonio segreto di 200 miliardi"

Sebbene non ci siano dubbi sul fatto che Vladimir Putin sia un uomo molto ricco, quanto "valga" il presidente russo rimane un mistero. Sebbene si creda che Putin detenga miliardi di dollari di ricchezza personale, poco si sa sull'importo esatto o dove potrebbe essere. Secondo il Cremlino, Putin guadagna uno stipendio annuo di $ 140.000. È stato pubblicamente rivelato che ha un appartamento di quasi 250 metri quadrati, una roulotte e tre auto.

Tuttavia, alcuni esperti affermano che potrebbe essere l'uomo più ricco del mondo, con un patrimonio potenziale fino a $ 200 miliardi.

#Gravitas | Reports claim Vladimir Putin is the richest man on earth with a net worth of $200 billion. How accurate is this estimate? What do western sanctions mean for Putin's hidden wealth? @palkisu tells you. pic.twitter.com/AB9VU3zyKr — WION (@WIONews) March 16, 2022

Il finanziere Bill Browder ha dichiarato nel 2017 a una commissione giudiziaria del Senato degli Stati Uniti che Putin ha accumulato la maggior parte della sua ricchezza dopo che l'oligarca Mikhail Khodorkovsky è stato incarcerato per frode. Ha stimato che fosse il capitale raggiungesse proprio 200 miliardi di dollari. “Dopo la condanna di Khodorkovsky - disse Browder - gli altri oligarchi sono andati da Putin e gli hanno chiesto cosa dovevano fare per evitare di fare la fine di Khodorkovsky".

La villa da 1 miliardo di sterline sulla scogliera

In primo luogo c'è la villa di lusso "segreta" del Mar Nero del valore di almeno 1 miliardo di sterline, che può essere individuata dalle mappe di Google. La rivelazione arriva dopo che la Fondazione anticorruzione del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny ha pubblicato un documentario sulla proprietà, sostenendo che Putin usa il palazzo come la propria casa privata, cosa che il presidente russo lo nega. Il Cremlino sostiene che la casa sia un'impresa commerciale di proprietà di vari uomini d'affari. Tuttavia, il mondo oscuro dei mega-ricchi russi ha portato a ipotizzare che potrebbe effettivamente appartenere allo stesso presidente russo. Il presidente russo smentisce tutto: "Sono l'uomo più ricco, non solo d'Europa ma del mondo intero: raccolgo emozioni. Sono ricco in quanto il popolo russo mi ha affidato due volte la guida di un grande nazione come la Russia. Credo che questa sia la mia più grande ricchezza".

Veicoli, aerei e abitazioni

Inoltre Putin possiederebbe circa 58 aerei ed elicotteri, insieme a 700 auto. Tra questi beni si dice che ci sia un aereo da 716 milioni di dollari chiamato "The Flying Kremlin" che ha una toilette d'oro. Si dice che possieda un megayacht da 100 milioni di dollari progettato da un produttore di sottomarini nucleari della marina russa. In totale, Putin possiede otto residenze. I suoi uffici si trovano al Cremlino, un gruppo fortificato di circa 15 edifici su 68 acri tentacolari, come riporta Business Insider.

Ha vissuto nella sua residenza ufficiale, Novo-Ogaryevo, negli ultimi 22 anni. Apparentemente è molto affezionato alla struttura e ne parla come della sua casa, e sebbene in realtà non gli appartenga, gli è stato assegnata "in perpetuo". Uno dei suoi appartamenti più conosciuti è Bocharov Ruchy, situato a Sochi. È un luogo pubblicamente noto, solitamente utilizzato per scopi governativi. Non è il primo funzionario del governo russo a vivere lì; è stata abitata dalla leadership sin dal suo completamento nel 1955 (tramite Russia Beyond). George W. Bush ha incontrato Putin in quella proprietà nel 2008.

Ufficialmente è Elon Musk il più ricco

Elon Musk mai così ricco: il 2021 è stato per il multimiliardario Ceo di Tesla Motors un anno d'oro, quasi letteralmente, con un livello di ricchezza raggiunto prima soltanto da John D. Rockefeller. Lo riferisce Bloomberg tracciando la mappa dei più ricchi del pianeta aggiornata al post-2021, ovvero il secondo anno di pandemia che lascia il mondo provato ma tendenzialmente rende i ricchi più ricchi. Al punto che la fortuna collettiva delle 500 persone più ricche del globo è cresciuta di mille miliardi. Musk, con i suoi ha raggiunto il maggior livello di ricchezza, al netto dell'inflazione, nell'era moderna. Questo mentre i 500 del Bloomberg Billionaires Index, hanno una fortuna combinata che supera gli 8.400 miliardi di dollari, più del Pil di tutti i paesi ad eccezione di Stati Uniti e Cina.

Dieci super-ricchi hanno fortune che superano i 100 miliardi di dollari.

Ciò mostra come la ripresa dallo shock economico scaturito dal covid-19 sia stata disomogenea e abbia radicalizzato le disparità, con i più ricchi per esempio che hanno beneficiato di una politica fiscale allentata. La pandemia ha inoltre spinto fino a 150 milioni di persone all'estrema povertà, secondo le stime della Banca Mondiale, un numero che r è destinato ad aumentare se l'inflazione continuerà a salire.

Elon Musk ha raggiunto la vetta della classifica con un patrimonio di 273,5 miliardi di dollari e un guadagno del 75% grazie alla scommessa degli investitori sulle auto ecologiche di Tesla. L'imprenditore visionario ha scalzato dal podio il fondatore di Amazon Jeff Bezos, sceso al secondo posto con 194,2 miliardi dollari perche' il colosso dell'e-commerce e del cloud è salito solo del 2% rispetto al 2020. Dietro di lui il francese Bernard Arnault, il patron del colosso del lusso Lvmh, con una fortuna di 177,1 miliardi dollari: le azione del suo impero sono cresciute del 55% lo scorso anno, anche grazie a importanti investimenti come i 15 miliardi di dollari spesi a fine 2020 per rilevare Tiffany.

Scivola in quarta posizione Bill Gates, con un patrimonio stimato in 138,3 miliardi di dollari: hanno pesato il divorzio da Melinda, che lo ha costretto a cedere alla moglie una fetta di titoli Microsoft, e una crescita della societa' solo del 5%.

Sesto Mark Zuckerberg, il patron di Meta-Facebook, con 128,4 miliardi (e +24% rispetto al 2020), preceduto da Larry Page, fondatore di Alphabet-Google, che a fine anno aveva un patrimonio di 129,5 miliardi di dollari, cresciuto del 57%.

