Usa: la Russia in Ucraina ha commesso crimini di guerra

Gli Stati Uniti ritengono che le forze russe hanno commesso crimini di guerra in Ucraina. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in un comunicato ufficiale. «Oggi», si legge nella nota, «posso annunciar che, sulla base delle informazioni disponibili, il governo degli Stati Uniti ritiene che membri delle forze russe abbiano commesso crimini di guerra in Ucraina».

«La valutazione si basa su un’attenta revisione delle informazioni disponibili provenienti da fonti pubbliche e d’intelligence», aggiunge. «Ci impegniamo a perseguire la responsabilità» di tali crimini, «utilizzando tutti gli strumenti disponibili, comprese azioni penali».

