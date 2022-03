Dopo anni di rivalità, i taxi di New York si alleano con Uber

Uber Technologies Inc ha dichiarato che ospiterà anche gli iconici taxi gialli di New York sulla sua app, una mossa che potrebbe aiutare il colosso del trasporto passeggeri a superare la carenza di conducenti nel suo più grande mercato statunitense. La città è stata per anni un campo di battaglia tra Uber e i tassisti, che hanno protestato a lungo contro la tecnologia dell’azienda sulla base del fatto che ha sconvolto il settore e limitato i loro guadagni.

L’accordo vedrebbe Uber collaborare con le società di software per taxi Creative Mobile Technologies e Curb, le cui app insieme rappresentano tutti i taxi gialli di New York. E’ probabile che porti più affari ai tassisti in un momento in cui il picco dei prezzi della benzina si è aggiunto ai guai di un settore colpito duramente dalla pandemia di Covid-19.

