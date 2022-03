L'esercito ucraino ha più carri armati rispetto a quando è iniziata la guerra. Ecco perché

L'Ucraina ha perso almeno 74 carri armati, distrutti o catturati, da quando la Russia ha iniziato la sua guerra al paese a partire la notte del 23 febbraio. Ma Kiev ne ha catturati almeno 117 appartenenti all'esercito russo, secondo analisti dell'intelligence open source che esaminano foto e video sui social media. Lo riferisce il sito Forbes.com.

Per questo, l'esercito ucraino potrebbe effettivamente avere più carri armati ora rispetto a un mese fa, il tutto senza costruire un solo carro armato nuovo di zecca o ritirare qualche vecchio veicolo dal deposito. I russi nel frattempo hanno catturato almeno 37 carri armati ucraini, una somma inadeguata per compensare i circa 274 carri armati che si ritiene Mosca abbia perso in generale. Numeri che confermano la mancanza di preparazione della Russia per una guerra ad alta intensità contro un nemico determinato. Ma sono una conseguenza anche dei vantaggi che qualsiasi "difensore" possiede rispetto a qualsiasi "attaccante".

Zelensky alla Nato: dateci 1% dei vostri 20mila carrarmati

«Avete almeno 20.000 carri armati. L'Ucraina ha chiesto l’uno per cento di tutti i vostri carri armati. Dateceli o vendeteceli. Ma non abbiamo una risposta chiara». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo intervento alla Nato, secondo quanto riporta la Pravda Ucraina. Zelensky ha spiegato che i mezzi servono per «sbloccare le nostre città, dove la Russia tiene in ostaggio centinaia di migliaia di persone, creando artificialmente la fame, distruggendo letteralmente i quartieri residenziali nelle ceneri».

La potenza di combattimento della Russia sotto al 90%

Per la prima volta dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, la potenza di combattimento della Russia è scesa sotto al 90%. Lo ha detto un funzionario della Difesa Usa spiegando che Mosca ha subito forti perdite «di munizioni e uomini». «Hanno investito molto in questa guerra e hanno ancora molte risorse - ha sottolineato il funzionario - ma ogni giorno vediamo che perdono aerei, carri armati, artiglieria, elicotteri, jet. Stanno anche perdendo molti uomini».

