Anonymous alza il tiro, hackerata la Banca Centrale russa: "Svelati 28 GB di dati"

Dopo una serie di azioni dimostrative più di impatto mediatico, Anonymous alza il tiro nella guerra cyber contro Mosca. L’account @YourAnonTv, riconducibile al collettivo, aveva annunciato di di aver hackerato la Banca centrale russa e di essere entrato in possesso di 35mila file, tra cui anche contratti segreti. «Saranno pubblicati nelle prossime 48 ore», scrive su Twitter.

E così è stato: a due giorni dall'annuncio, 28 gigabyte di informazioni finanziarie riservate del governo russo sono state rese pubbliche e rese disponibili per il download da un membro di Anonymous, The Black Rabbit World.

Si tratta di una delle azioni più importanti messe a punto dall’inizio di #OpRussia, la campagna con cui gli hacker hanno deciso di aprire le ostilità con Putin e tutte le istituzioni e le aziende che supportano la guerra, iniziata poche ore dopo l’invasione del 24 febbraio. Nelle ultime ore il collettivo ha attaccato i siti russi di Auchan, Decathlon e Leroy Merlin.

"People shouldn't be afraid of their government, governments should be afraid of their people."

The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by Anonymous❗️#Ukraine #OPRussia

