Bucha: il video del "morto che si muove"? Ecco cos'è successo. La strage non è fake news

Nel delirio complottista non è mancato ieri nemmeno "il morto che si muove". Molti utenti sono convinti che fosse un fake il video diffuso dal ministero della Difesa dell'Ucraina che ritrae corpi di civili uccisi per le strade di Bucha: nelle immagini c'è chi sostiene di vedere il braccio di un cadavere in movimento.

Getting fed up of this “it’s a moving arm” bullsh….. it’s a raindrop on the windscreen, alongside an inverted channel version for more clarity. The whole arm moving thing is just ridiculous. pic.twitter.com/ZiuEX4rFWc

— Aurora Intel (@AuroraIntel) April 3, 2022