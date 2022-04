Ucraina, l’esercito russo usa forni crematori mobili anche per i propri soldati

L’esercito russo sta utilizzando forni crematori mobili sia per bruciare i corpi dei civili uccisi che per eliminare i cadaveri dei propri soldati. E’ l’accusa lanciata dalla vicepremier ucraina Irina Vereshchuk in un intervento a Sky Tg24. «Per quanto riguarda Mariupol, i nostri servizi segreti ci dicono che la Russia cerca di nascondere i propri delitti e per questo sta usando forni crematori mobili per bruciare i cadaveri delle nostre donne e bambini», ha detto Vereshchuk, «gli stessi forni crematori li sta usando anche per il proprio esercito».

«Li hanno portati dalla Crimea e li sta usando anche per bruciare i propri soldati, di modo che non li vedano in Russia», ha aggiunto, «immaginate se dovessero vedere migliaia di cadaveri che ritornano in patria». «Putin sta usando i forni crematori per nascondere tutte le sue azioni da delinquente», ha proseguito la vicepremier ucraina, «ha capito che il mondo è rimasto sconvolto da quello che è successo a Bucha ed ha visto quanto il mondo intero è pronto ad unirsi contro queste azioni bestiali ed è pronto a nascondere ogni traccia usando i forni crematori».

«La situazione intorno a Kiev è meno pesante però non è meno difficile per questo», ha detto ancora Vereshchuk, «ci sono tantissimi territori minati. Purtroppo l’Ucraina è diventato il territorio con più mine che ci sia. Noi adesso faremo di tutto per eliminarle». «La catastrofe umanitaria esiste, in molte città è molto difficile raggiungere alcuni posti, come governo facciamo di tutto e le persone che si trovano in trappola hanno ricevuto un aiuto medico o alimentare», ha concluso.

