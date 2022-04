Ucraina, "reagire a un attacco chimico": un corso su Telegram spiega come riconoscerlo e cosa fare

"Reagire a un attacco chimico": Thomson Foundation ha creato un corso su Telegram che informa i giornalisti sui tipi di armi chimiche e biologiche utilizzate negli ultimi anni, su come riconoscerle e cosa fare in caso di attacco chimico.

"Le armi chimiche e biologiche sono vietate - si legge sul sito dell'organizzazione no profit londinese - ma ciò non ha impedito il loro utilizzo nei recenti conflitti e per i giornalisti che riferiscono sulla guerra in Ucraina è fondamentale sapere come reagire in caso di attacco. La Thomson Foundation ha creato un corso unico di facile accesso per giornalisti locali disponibile tramite il servizio di messaggistica crittografata Telegram con l'aiuto dell'esperto di armi chimiche e biologiche Hamish de Bretton-Gordon. 'Reagire a un attacco chimico' è progettato per essere svolto in soli 15 minuti su uno smartphone. Il corso guida gli utenti sui tipi di armi chimiche e biologiche che sono state utilizzate negli ultimi anni e su come riconoscerle. I sintomi tipici sono elencati accanto a cosa fare in caso di attacco chimico. Il corso è pensato in particolare per i giornalisti locali in quanto potrebbero non avere accesso agli esperti di sicurezza e ai kit (come le maschere antigas) a disposizione del personale che lavora per le grandi testate giornalistiche internazionali. Il consiglio dell'esperto del colonnello de Bretton-Gordon, ex comandante del battaglione CBRN (chimico, biologico, radiologico, nucleare) della NATO, include una guida in sei punti per rimanere al sicuro".

Il corso è disponibile solo su smartphone tramite Telegram, sia in ucraino che in inglese.

Versione ucraina:

Nell'app Telegram, cerca: TFT01uk_bot

Oppure fare clic sul telefono: t.me/TFT01uk_bot (è richiesto un account Telegram)

Versione inglese:

Nell'app Telegram, cerca: TFT01en_bot

Oppure fare clic sul telefono: t.me/TFT01en_bot (è richiesto un account Telegram)

