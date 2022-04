Aifa sotto choc, passante ebreo accoltellato da una quindicenne araba

Un passante è stato accoltellato oggi a Haifa da una ragazza araba di 15 anni, che è stata arrestata. Lo ha reso noto la polizia israeliana secondo cui l’episodio «ha una matrice nazionalistica». Secondo i media la assalitrice è musulmana, mentre l’aggredito - che è stato ricoverato in ospedale in condizioni non gravi - è un ebreo di 47 anni immigrato dalla Russia. Nelle ultime settimane si sono avuti in Israele diversi attacchi palestinesi contro passanti ebrei e la polizia è stata dislocata in modo massiccio nelle principali città per prevenire altri attentati.

