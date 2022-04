Banca centrale russa: sconvolgimento dell'economia, le sanzioni cominciano a colpire

La Russia deve affrontare «nel secondo trimestre e nell’inizio del terzo», «cambiamenti strutturali della sua economia» a seguito delle sanzioni imposte dopo il conflitto in Ucraina, cambiando il suo «modelo di business». Lo ha affermato, come riportano la Bloomberg e la Tass, la governatrice della Banca centrale Elvira Nabiullina intervenendo alla Duma, la camera bassa del Parlamento russo.

La governatrice, nel suo primo articolato discorso dal varo delle sanzioni, ha sottolineato come la banca centrale ammorbiderà gradualmente il controllo dei capitali e sempliifcherà le regole sui cambi per gli esportatori. Un ruolo cruciale lo giocherà anche il rublo digitale, per le transazioni fra le banche cui già hanno aderito cinque istituti di credito.

© Riproduzione riservata