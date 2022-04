Barca si scontra con una balena, cinque turisti feriti

Almeno cinque turisti sono rimasti feriti, tre dei quali bambini, quando un battello si è scontrato con una balena nella baia di La Paz, località situata nello stato nordoccidentale messicano di Baja California Sur. L’incidente è avvenuto venerdì, ma è divenuto di pubblico dominio dopo la pubblicazione di un video da parte del Sottosegretariato per la Protezione civile.

Nel documento si vede il momento preciso in cui il battello urta il cetaceo, impennandosi verso l’alto e ricadendo poi in acqua, mentre alcuni passeggeri letteralmente 'volanò in acqua.

In dichiarazioni al quotidiano El Universal, il sottosegretario alla Protezione civile, Benjamín García, ha indicato che l’equipaggio del battello su cui viaggiavano i turisti, a quanto risulta tutti messicani, non si è accorto della presenza della balena anche a causa dell’alta velocità con cui procedeva.

Garcia ha infine indicato che due dei feriti sono stati curati all’infermeria del porto, mentre altri tre sono stati trasportati in ospedale, uno di essi in condizioni serie.

Il motoscafo coinvolto nell’incidente stava rientrando a La Paz al termine di una escursione nella baia dove si trova l'isola di Espiritu Santo, e la Procura ha aperto una indagine per verificare se nell’incidente possano essere rilevate responsabilità di membri dell’equipaggio.

