Kim Yong-un avverte: “La Corea del Nord rafforzerà e svilupperà le sue armi nucleari”

Mentre in Europa il clima e tutt'altro che sereno, dalla Corea del Nord arriva l'annuncio inquietante di Kim Yong-un. Il Paese «rafforzerà e svilupperà» più velocemente le sue armi nucleari: lo ha assicurato il leader coreano nel corso della parata militare di alto profilo tenuta ieri sera a Pyongyang per celebrare i 90 anni della fondazione dell’Esercito rivoluzionario del popolo coreano (Kpra). «Continueremo a prendere provvedimenti per rafforzare e sviluppare le capacità nucleari della nostra nazione a un ritmo più veloce», ha detto Kim, nel resoconto dell’agenzia ufficiale Kcna.

