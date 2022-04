“Il fantasma di Kiev è morto”, l'annuncio del Times. Avrebbe abbattuto sei aerei russi

Il "fantasma" di Kiev è morto. A darne notizia è il Times che, attingendo da fonti ucraine, darebbe per certo il decesso del 29enne Stepan Tarabalka, passato alla storia per aver abbattuto sei aerei russi su un MiG-29. Ciò gli era valso l'appellativo di "Kyiv Ghost". La sua "battaglia vittoriosa" sarebbe stata registrata il 24 febbraio in un video dai residenti della capitale, come riferisce il sito di "Vikna". Stando a quando riferisce il quotidiano londinese, il pilota lascia la moglie Olenia e il figlio di 8 anni, Yarik

Il casco di Tarabalka e i suoi guanti, prosegue il Times, potrebbero essere presto messi all'asta a Londra.

