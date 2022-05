“Il fantasma di Kiev è morto”, l'annuncio del Times. Ma l'Ucraina smentisce

Non si sa nemmeno se esista, ma tra Mosca e Kiev è gara a dare notizie sulla sorte del "fantasma di Kiev", un presunto pilota ucraino di Mig29 al quale è stato attribuito l’abbattimento di decine (la propaganda dice addirittura 40) di aerei russi durante l’invasione.

Nei giorni scorsi era stata diffusa la notizia, ripresa dal Times, che il fantasma di Kiev, identificato come il ventinovenne maggiore Stepan Tarabalka, fosse stato ucciso in combattimento. L’aviazione ucraina ha però smentito con un tweet: «Le informazioni sulla morte del fantasma di Kiev non sono corrette. E’ vivo, incarna lo spirito collettivo dei piloti altamente qualificati della Tactical Aviation Brigade che stanno difendendo con successo Kyiv e la regione». Un messaggio in parte criptico che potrebbe alludere al fatto che il 'fantasmà non sia mai esistito e che sia stato usato come figura retorica dalla propaganda in rappresentanza di tutti i piloti ucraini.

