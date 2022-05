Eurovision: Zelensky invita a votare la band ucraina Kalush Orchestra

Molto presto nella finale dell’Eurovision, il continente e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra terra. Credo che, alla fine, questa parola sarà «Vittoria"!». Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio su Telegram per sostenere la band ucraina impegnata della gara. «Europa, vota per la Kalush Orchestra, al n.12. Sosteniamo i nostri connazionali, sosteniamo l’Ucraina!», è l’invito di Zelensky.

Il tema al centro della manifestazione è la pace, la Russia è stata esclusa. L’Ucraina che i bookmakers annunciano come vincitrice con la Kalush Orchestra interprete di "Stefania", una canzone scritta nel 2021 con dedica alla mamma del leader del gruppo, diventata sui social e in radio l’inno di tutte le donne ucraine con figli e, per estensione, della resistenza della madre patria contro la Russia.

© Riproduzione riservata