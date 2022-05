Ashley Biden, la figlia del presidente Usa positiva al Covid

La figlia del presidente Joe Biden, Ashley Biden, è risultata positiva al test per il COVID-19 , come riferisce un funzionario della Casa Bianca a Abc News. La prima figlia, 40 anni, avrebbe dovuto recarsi in America Latina questa settimana con la first lady Jill Biden. Il presidente e la first lady non sono considerati contatti stretti, secondo il portavoce della first lady, Michael LaRosa.

Questo è il secondo viaggio all'estero al quale Ashley Biden ha dovuto rinunciare nelle ultime settimane. Era considerata un contatto stretto di qualcuno risultato positivo al COVID-19 prima del viaggio della first lady in Polonia, Romania e Ucraina all'inizio di maggio. Da quando la sottovariante BA.2 si è diffusa a Washington, diverse persone all'interno della cerchia ristretta del presidente sono risultate positive al COVID-19 nelle ultime settimane, tra cui la vicepresidente Kamala Harris e il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Kate Bedingfield.

