Vaiolo delle scimmie, allarme in Spagna e Portogallo per decine di casi

Decine di casi sospetti o confermati di vaiolo delle scimmie, infezione virale rara in Europa, sono stati segnalati in Spagna e Portogallo, pochi giorni dopo quelli registrati in Gran Bretagna, spingendo le autorità di Madrid e Lisbona a far scattare l’allerta sanitaria nazionale.

L’insolita presenza del vaiolo delle scimmie sul vecchio continente è allo studio dell’Organizzazione mondiale della salute (OMS), che con la collaborazione di Londra sta cercando di fare luce sui casi diagnosticati in Gran Bretagna. Endemica in Africa occidentale, questa malattia virale nota come monkeypox è stata ora riscontrata in Portogallo, con più di 20 casi sospetti, di cui 5 confermati, nella regione di Lisbona (Ovest). «Questi casi, per lo più di giovani tutti di sesso maschile, presentano lesioni ulcerose» ha precisato la Direzione generale per la salute del Portogallo. In Spagna i casi sospetti sono otto e per la conferma si attenda l’esito delle analisi.

Le autorità spagnole e portoghesi hanno decretato l’allerta sanitaria nazionale, ma hanno assicurato che si tratta di una malattia rara, poco contagiosa tra umani, per la quale non esiste cura ma che generalmente rientra da sola. I sintomi più comuni sono febbre, mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena, gonfiore alle ghiandole linfatiche, brividi, stanchezza, oltre ad eruzioni cutanee sul volto e altre parti del corpo, simili a quelle di altre malattie esentamiche.

