Biden: gli Usa aiuterebbero Taiwan se la Cina dovesse invaderla

Gli Usa aiuterebbero Taiwan da un’invasione cinese. Lo ha detto il presidente Joe Biden, in conferenza stampa a Tokyo. Gli Stati Uniti si impegnano a difendere Taiwan se la Cina tenta di conquistare l’isola con la forza: alla domanda sulla disponibilità americana a essere coinvolti militarmente contro un tentativo cinese di prendere con la forza il controllo di Taipei, Biden ha replicato: «Sì. Questo è un impegno che abbiamo preso».

Il presidente ha ricordato che gli Usa sono per il rispetto della «politica della "Unica Cina", l’abbiamo firmata, ma questo non vuol dire che la Cina può prendere Taiwan con la forza», aggiungendo che Pechino, sulla vicenda, «sta flirtando con il pericolo». L’idea che Taiwan possa essere presa con la forza è "semplicemente inappropriata" e sarà «un’altra azione simile a quella avvenuta in Ucraina» da parte della Russia, ha continuato Biden. La netta posizione Usa riflettono le crescenti preoccupazioni per l’assertività della Cina nella regione, inclusa Taiwan, che Pechino considera come suo territorio da riunificare anche con la forza, se necessario.

Il governo americano ha mantenuto la "ambiguità strategica" sull'uso della forza militare in risposta a un attacco cinese contro Taipei, adottata dopo che Washington ha trasferito il riconoscimento diplomatico da Taipei a Pechino nel 1979, con i legami Usa-Taiwan che sono diventati ufficiosi. La politica ha lo scopo non solo di dissuadere la Cina dall’usare la forza contro Taiwan, ma anche di dissuadere Taiwan dal cercare l’indipendenza, poiché né Pechino né Taipei possono sentirsi certi che gli Stati Uniti interverrebbero per difendere l'isola in caso di conflitto, secondo gli esperti. Non è la prima volta che Biden fa osservazioni sulla difesa di Taiwan in caso di attacco: diede una risposta simile lo scorso ottobre, ma la Casa Bianca si affrettò a precisare che non c'era stato alcun cambiamento nella politica Usa nei confronti dell’isola. Con la crisi in Ucraina, le posizioni di Biden hanno assunto però una nuova portata.

© Riproduzione riservata