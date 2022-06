Germania, treno deraglia in Baviera: quattro morti e 16 feriti gravi

E’ salito ad almeno quattro morti e 60 feriti, di cui 16 gravi. E’ l’attuale bilancio del deragliamento del treno nei pressi della località alpina di Garmisch-Partenkirchen, in Baviera.

L’incidente sarebbe avvenuto verso le 12,15 e, secondo Bild, a bordo ci sarebbero stati numerosi studenti. Almeno tre i vagoni del treno ribaltati, le cause non sono ancora note. «Le persone sono state estratte dai finestrini», ha detto un portavoce della polizia, aggiungendo che tra i feriti ci sono persone di «tutte le fasce d’età». Per aiutare polizia, pompieri e personale sanitario si sono anche mobilitati degli elicotteri

dalla vicina Austria.

