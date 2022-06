Un'apparizione... celeste. Nel cielo notturno della Nuova Zelanda si è manifestata una spirale di luce blu (all'apparenza simile a una gigantesca galassia: è stata generata da un razzo Falcon 9 di Space X, la compagnia aerospaziale privata di Elon Musk. Uno spettacolo per i neozelandesi. Molti di loro come Andrew Quennay hanno scelto di postarla sui social network per condividerla con il resto del mondo.

