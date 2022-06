Abusi da prete pedofilo, una vittima denuncia Ratzinger: "Sapeva e non ha agito"

Una vittima degli abusi commessi dal prete pedofilo, Peter H, ha sporto denuncia contro il papa emerito Joseph Ratzinger. Lo riportano Correctiv, die Zeit e la Beyrische Rundfunk. Benedetto XVI «aveva conoscenza della situazione e ha perlomeno preso in considerazione alla leggera che questo sacerdote potesse ripetere i suoi reati», si legge nella denuncia.

L’autore della denuncia, che colpisce Ratzinger e altri alti rappresentanti della Chiesa, accusa l’ex pontefice del fatto che, negli anni 80, in qualità di arcivescovo, avesse accolto Peter H. nella sua diocesi di Monaco e Frisinga, nonostante gli abusi sessuali precedentemente commessi dal prete pedofilo. E in Baviera, il sacerdote continuò a commetterne. I reati sono in gran parte prescritti, ma l’avvocato della vittima che ha sporto denuncia e che si è costituita parte civile, ha intentato un’azione per ottenere una sentenza di colpa della chiesa. Se il tribunale riconoscesse i reati del sacerdote, «la chiesa potrebbe essere costretta a risarcirgli il danno», scrivono i media tedeschi. La causa è stata depositata presso il tribunale regionale di Traunstein. Nei mesi scorsi Ratzinger ha ammesso a nome di tutta la chiesa «la grandissima colpa» di aver trascurato il grande male che da anni dissesta la chiesa cattolica.

