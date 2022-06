Almeno 17 giovani di età compresa fra i 18 e i 20 anni sono morti in una discoteca che si trova in una baraccopoli nella città costiera di East London, in Sudafrica.

Come ha riferito il capo della polizia della provincia, le indagini sono ancora in corso per capire le cause della morte dei giovani, che sono stati trovati sul pavimento del locale e non presenterebbero segni di ferite o violenze.

